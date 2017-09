BM Genel Kurulu 72. Dönem Oturumları Başladı

Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak görevi, Peter Thompson'dan pazartesi günü yapılan 71. dönemin son toplantısında devraldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutarres yeni kurul başkanına görevi için başarılılar diledi.



Honored to take my oath of office today. As President of #UNGA, I'll keep the focus on the people the UN is meant to serve! pic.twitter.com/4yDKteIZ9C— Miroslav Lajcák (MiroslavLajcak) 11 septembre 2017



Miroslav Lajcak bu dönemin bir çok 'ilklerin' gerçekleşmesi bakımından önemli olduğunu vurguladı



Göçmenlerle ilgili ilk hükümetlerarası anlaşma için müzakere edeceğiz. Barış ve korunma konusundaki ilk üst düzey etkinliği düzenleyeceğiz. Bir çok üye devlet, nükleer silahların yayılımını önleme ve cinsel istismarın sonlandırılması için ilk defa yazılı belge imzalayacak.



Birleşmiş Milletler nezdinde Avrupa Birliği Büyükelçisi Joao Vale de Almeida ise Avrupa Birliğinin uluslarası organizasyonlardaki önemli rolüne değindi:



Dış politika veya küresel tehditler konusunda büyük ölçüde aynı fikre sahip 28 üye devleti temsil ediyoruz. Çok taraflılığın temelini oluşturan konsensüs fikrine de ayrıca önem veriyoruz.



Our message is very clear: we are for effective #multilateralism—and we want others to join us in reinforcing UN & antonioguterres #UNGA pic.twitter.com/RVWfPm3GJm— ValedeAlmeidaEU (@ValedeAlmeidaEU) 12 septembre 2017



New York'ta bulunan Euronews muhabirimiz Michela Monte bu dönemde öne çıkacak konuları değerlendiriyor:



Birleşmiş Milletler 72. Dönem Genel Kurulu'nda mültecilerle ilgili sorunlar, nükleer silah, terör, iklim değişikliği, Suriye krizi gibi birçok küresel soruna karşı mücadele edilmesi bekleniyor.



.UN_PGA Miroslav Lajcák addressed the press on the priorities of #UNGA 72nd session https: //t.co/6jUDBgLX0i … pic.twitter.com/NQVOfr5Kqa— ????? ??????????? (Nolga112) 13 septembre 2017



Auteur: euronews-tr



Tags: Birleşmiş Milletler ABD New York Diplomatik ziyaret Donald Trump Gepost: 13 september 2017