BM Genel Kurul Başkanı Bozkır: İsrail-Filistin sorunu BM kararlarına bağlı kalınarak çözülmeli

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, İsrail-Filistin sorununa ilişkin, "Adil ve kalıcı bir çözüm, ancak uluslararası toplumun desteğiyle ve taraflar arasında iyi niyetle, Birleşmiş Milletler kararlarına ve kabul edilmiş barış parametrelerine bağlı...

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, İsrail-Filistin sorununa ilişkin, "Adil ve kalıcı bir çözüm, ancak uluslararası toplumun desteğiyle ve taraflar arasında iyi niyetle, Birleşmiş Milletler kararlarına ve kabul edilmiş barış parametrelerine bağlı kalarak gerçekleştirilecek yapıcı müzakereler yoluyla mümkün."dedi.

Bozkır, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin sorununun BM kurulduğu günden beri 75 senedir gündemde yer aldığına dikkati çekti.

Ortaya konulan tüm çabalara rağmen barışın sağlanamadığını belirten Bozkır, bu durumdan en fazla zararı ise Filistinli sivillerin gördüğünü söyledi.

Bozkır, Filistin halkının yıllardır süren işgalle, aşırı ve orantısız güç kullanımıyla, keyfi tutuklamalarla, yıkımlarla, yasa dışı yerleşimlerle ve daha birçok adaletsizlikle mücadele ettiğini dile getirerek, "Yarıdan fazlasını kadınlar ve çocukların oluşturduğu yaklaşık beş milyon Filistinli, insani yardıma muhtaç durumda yaşıyor." diye konuştu.

Kudüs'ün statüsünü aşındırmaya yönelik çabalar, ilhak tehditleri ve Gazze'deki insanlık dışı abluka gibi, Filistinlilerin temel hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde kısıtlayan adımların maalesef bir devlet politikası olarak uygulandığına dikkati çeken Bozkır, "Filistinliler, nesillerdir, sürekli bir umutsuzluk içinde ve bir olağanüstü hal rejiminde yaşamaya mahkum edildiler." ifadesini kullandı.

Bozkır, şunları kaydetti:

"İki devletli çözüm, tüm tarafların güvenlik ve refahını sağlayacak, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın temelidir. BM, Filistinliler ve İsrailliler arasındaki çatışmayı uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar temelinde çözmek için çaba harcamaya devam etmeli ve 1967 öncesi sınırlar temelinde, iki devletin yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşadığı çözüm vizyonunu hayata geçirmelidir. Bu koşulların değiştirilmesi söz konusu değildir."

Filistin halkının haklarının bir müzakere konusu haline getirilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Bozkır, "Adil ve kalıcı bir çözüm, ancak uluslararası toplumun desteğiyle ve taraflar arasında iyi niyetle BM kararlarına ve kabul edilmiş barış parametrelerine bağlı kalarak gerçekleştirilecek yapıcı müzakereler yoluyla mümkün." dedi.

Bozkır, tüm taraflara barış fikrini sahiplenmeleri, farklılıklarını bir kenara bırakarak hizmet ettikleri insanların çıkarlarına öncelik vermeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük