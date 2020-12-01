BM Genel Kurul Başkanı Bozkır: İsrail-Filistin sorunu BM kararlarına bağlı kalınarak çözülmeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

BM Genel Kurul Başkanı Bozkır: İsrail-Filistin sorunu BM kararlarına bağlı kalınarak çözülmeli

01.12.2020 18:59 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:02
BM Genel Kurul Başkanı Bozkır: İsrail-Filistin sorunu BM kararlarına bağlı kalınarak çözülmeli

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, İsrail-Filistin sorununa ilişkin, "Adil ve kalıcı bir çözüm, ancak uluslararası toplumun desteğiyle ve taraflar arasında iyi niyetle, Birleşmiş Milletler kararlarına ve kabul edilmiş barış parametrelerine bağlı...

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, İsrail-Filistin sorununa ilişkin, "Adil ve kalıcı bir çözüm, ancak uluslararası toplumun desteğiyle ve taraflar arasında iyi niyetle, Birleşmiş Milletler kararlarına ve kabul edilmiş barış parametrelerine bağlı kalarak gerçekleştirilecek yapıcı müzakereler yoluyla mümkün."dedi.

Bozkır, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin sorununun BM kurulduğu günden beri 75 senedir gündemde yer aldığına dikkati çekti.

Ortaya konulan tüm çabalara rağmen barışın sağlanamadığını belirten Bozkır, bu durumdan en fazla zararı ise Filistinli sivillerin gördüğünü söyledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı
'Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?' anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı
"Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?" anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı

Bozkır, Filistin halkının yıllardır süren işgalle, aşırı ve orantısız güç kullanımıyla, keyfi tutuklamalarla, yıkımlarla, yasa dışı yerleşimlerle ve daha birçok adaletsizlikle mücadele ettiğini dile getirerek, "Yarıdan fazlasını kadınlar ve çocukların oluşturduğu yaklaşık beş milyon Filistinli, insani yardıma muhtaç durumda yaşıyor." diye konuştu.

Kudüs'ün statüsünü aşındırmaya yönelik çabalar, ilhak tehditleri ve Gazze'deki insanlık dışı abluka gibi, Filistinlilerin temel hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde kısıtlayan adımların maalesef bir devlet politikası olarak uygulandığına dikkati çeken Bozkır, "Filistinliler, nesillerdir, sürekli bir umutsuzluk içinde ve bir olağanüstü hal rejiminde yaşamaya mahkum edildiler." ifadesini kullandı.

Bozkır, şunları kaydetti:

"İki devletli çözüm, tüm tarafların güvenlik ve refahını sağlayacak, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın temelidir. BM, Filistinliler ve İsrailliler arasındaki çatışmayı uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar temelinde çözmek için çaba harcamaya devam etmeli ve 1967 öncesi sınırlar temelinde, iki devletin yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşadığı çözüm vizyonunu hayata geçirmelidir. Bu koşulların değiştirilmesi söz konusu değildir."

Filistin halkının haklarının bir müzakere konusu haline getirilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Bozkır, "Adil ve kalıcı bir çözüm, ancak uluslararası toplumun desteğiyle ve taraflar arasında iyi niyetle BM kararlarına ve kabul edilmiş barış parametrelerine bağlı kalarak gerçekleştirilecek yapıcı müzakereler yoluyla mümkün." dedi.

Bozkır, tüm taraflara barış fikrini sahiplenmeleri, farklılıklarını bir kenara bırakarak hizmet ettikleri insanların çıkarlarına öncelik vermeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

İlgili Haberler

'S-400 Sorunu Çözülmezse Diğer Sorunlar da Çözülemez'
"S-400 Sorunu Çözülmezse Diğer Sorunlar da Çözülemez"
Bir mahallenin daha kanal sorunu çözülüyor
Bir mahallenin daha kanal sorunu çözülüyor
Matbaacılar Sitesi'nin su sorunu çözüldü, 3 bin kişi rahat nefes aldı
Matbaacılar Sitesi'nin su sorunu çözüldü, 3 bin kişi rahat nefes aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Halife Hafter Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise İrem Derici Ariana Grande Emel Müftüoğlu
Spor Falcao Samatta Caner Erkin Fatih Terim Mbaye Diagne
Tüm Haberler Kar Çocuk Pazar Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BM Genel Kurul Başkanı Bozkır: İsrail-Filistin sorunu BM kararlarına bağlı kalınarak çözülmeli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 19:03:53. #1.15#
title