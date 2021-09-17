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BM, gelecek hafta Genel Kurul Görüşmelerine katılacak liderlere aşı zorunluğunu kararından geri adım attı

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
BM, gelecek hafta Genel Kurul Görüşmelerine katılacak liderlere aşı zorunluğunu kararından geri adım attı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), 21 Eylül'de New York'ta başlayacak 76. Genel Kurulu görüşmelerine katılacak lider ve delegelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduklarına dair kanıt göstermeleri zorunluluğundan geri adım attı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), 21 Eylül'de New York'ta başlayacak 76. Genel Kurulu görüşmelerine katılacak lider ve delegelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduklarına dair kanıt göstermeleri zorunluluğundan geri adım attı.

BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shadid, Rusya'nın liderlere aşı zorunluğu kararına tepkisinin ardından, bu kararın uygulanmayacağını bildirdi.

New York Belediyesi Uluslararası İlişkiler Departmanı BM'ye mektup göndererek, kentin kapalı alanlara girişte aşı zorunluğu kuralı bulunduğunu hatırlatıp, bu kuralın BM binasına girişte de uygulanması gerektiğini bildirmişti.

Rusya ise BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shadid'nin bu kararı desteklediği ve uygulayacağı açıklamasının ardından aşı zorunluluğuna tepki göstermişti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, 193 üye ülkeye gönderdiği mektupta, delegelerin aşı olduklarına dair kanıt göstermezlerse Genel Kurul salonuna girmelerinin engellenmesinin BM şartını ihlal edeceğini belirtmişti.

BM, uluslararası bir bölge olarak tanınıyor ve New York kentinin yasalarına tabi tutulamıyor.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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