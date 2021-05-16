BM Fransa temsilcisi Nicolas de Riviere BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da İsrail ve Filistin arasında yaşanan şiddetten, bunun devam...

BM Fransa temsilcisi Nicolas de Riviere BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da İsrail ve Filistin arasında yaşanan şiddetten, bunun devam etmesinden oldukça endişe duyduğunu ve barışı sağlamanın BMGK'nın ortak sorumluluğu olduğunu ifade ederek, iki devletli çözüm önerisinde bulundu.