BM Fransa temsilcisi Nicolas de Riviere BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da İsrail ve Filistin arasında yaşanan şiddetten, bunun devam...
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BM Fransa temsilcisi Nicolas de Riviere BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da İsrail ve Filistin arasında yaşanan şiddetten, bunun devam...

BM Fransa temsilcisi Nicolas de Riviere BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da İsrail ve Filistin arasında yaşanan şiddetten, bunun devam...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

BM Fransa temsilcisi Nicolas de Riviere BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da İsrail ve Filistin arasında yaşanan şiddetten, bunun devam etmesinden oldukça endişe duyduğunu ve barışı sağlamanın BMGK'nın ortak sorumluluğu olduğunu ifade ederek, iki devletli çözüm önerisinde bulundu.

BM Fransa temsilcisi Nicolas de Riviere BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da İsrail ve Filistin arasında yaşanan şiddetten, bunun devam etmesinden oldukça endişe duyduğunu ve barışı sağlamanın BMGK'nın ortak sorumluluğu olduğunu ifade ederek, iki devletli çözüm önerisinde bulundu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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BM Fransa temsilcisi Nicolas de Riviere BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da İsrail ve Filistin arasında yaşanan şiddetten, bunun devam... - Haberler
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