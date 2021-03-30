BM: "Fransa, Mali'de 3 Ocak'ta düzenlenen hava saldırısında 19 sivili öldürdü"
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BM: "Fransa, Mali'de 3 Ocak'ta düzenlenen hava saldırısında 19 sivili öldürdü"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
BM: 'Fransa, Mali'de 3 Ocak'ta düzenlenen hava saldırısında 19 sivili öldürdü'

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan soruşturmada, Fransız ordusunun Barkhane Operasyonu kapsamında 3 Ocak'ta Mali'de 19 sivili öldürdüğü sonucuna varıldı.

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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan soruşturmada, Fransız ordusunun Barkhane Operasyonu kapsamında 3 Ocak'ta Mali'de 19 sivili öldürdüğü sonucuna varıldı.

Birleşmiş Milletler'in (BM), Mali'deki insan hakları birimi olan ve BM adli polisi tarafından desteklenen Minusma tarafından 3 Ocak'ta Bounti köyünde meydana gelen olaylara ilişkin yürütülen soruşturma sonuçlandı. Soruşturma sonucunda BM, Fransız ordusunun Barkhane Operasyonu kapsamında 3 Ocak'ta Mali'de 19 sivili öldürdüğü sonucuna vardı. BM tarafından yayınlanan raporda, olay yerinde aralarında 5 silahlı kişinin bulunduğu 100 sivilin düğün kutlamasını için toplandığı belirtildi. Minusma, saldırıya uğrayan grubun "ezici bir çoğunlukla sivillerden oluştuğunu" açıkladı. Fransız ordusunun saldırısında 3 şüpheli terörist dahil olmak üzere en az 22 kişi öldürdüğü aktarıldı.

Fransa kabul etmiyor

Fransız Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mali'deki Fransız askerlerin sivilleri öldürdüğü yalanlanarak rapora sert tepki gösterildi. Savunma Bakanlığı, Fransız Silahlı Kuvvetlerinin sadece silahlı terörist grubu hedef aldığını ve raporun silahlı kuvvetler tarafından tanımlanan gerçeklerle çelişen herhangi bir kanıt sunmadığını açıkladı.

Fransa, 3 Ocak'ta Mali'de düzenlediği hava saldırısında onlarca teröristi öldürdüğünü açıklamıştı. Yerel halk ise, helikopterden düğüne açılan ateş sunucu 20'ye yakın davetlinin hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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