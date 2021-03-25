BM: Filistinlilere ait yapıların yıkımı ve ele geçirilmesinde ani artış var
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BM: Filistinlilere ait yapıların yıkımı ve ele geçirilmesinde ani artış var

Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel
BM: Filistinlilere ait yapıların yıkımı ve ele geçirilmesinde ani artış var

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, uluslararası finanse edilen insani yardım projeleri dahil Filistinlilere ait yapıların yıkımında ve ele geçirilmesinde ani artış olduğunu söyledi.

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, uluslararası finanse edilen insani yardım projeleri dahil Filistinlilere ait yapıların yıkımında ve ele geçirilmesinde ani artış olduğunu söyledi.

Wennesland, BM Güvenlik Konseyine brifingde, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden genişleme politikasından derin endişe duyduğunu belirtti.

Uluslararası hukuku ihlal eden yasadışı yerleşim birimlerinin özellikle son derece hassas bölgelerde genişlediğine dikkati çeken Wennesland, yerleşim planlarının devam etmesinin iki devletli çözüm umutlarını aşındırdığını ifade etti.

Uluslararası finanse edilen insani yardım projeleri dahil Filistinlilere ait yapıların yıkımı ve bu yapılara el konulmasında ani bir artış olduğu uyarısında bulunan Wennesland, İsrail'e yıkımlara ve tahliyelere son vermesi çağrısı yaptı.

Wennesland, BM Filistinliler Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) 200 milyondan fazla bütçe açığı olduğuna ve nisan ayında ciddi nakit sıkıntısı ile karşı karşıya kalacağına da işaret ederek, UNRWA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele dahil temel ihtiyaçları karşılayabilmesi için ek fona ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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