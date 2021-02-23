BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının, gıda yardımını azaltma kararı Gazze'de protesto edildi
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BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının, gıda yardımını azaltma kararı Gazze'de protesto edildi

23.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:36
BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının, gıda yardımını azaltma kararı Gazze'de protesto edildi

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) gıda yardımlarını azaltmasını protesto etti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) gıda yardımlarını azaltmasını protesto etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı, Mülteciler Halk Komitesi tarafından Han Yunus kentindeki UNRWA binası önünde düzenlenen gösteriye katılanlar "açlık ve mahrum bırakılma karşısında çocuklarımız için susmayacağız" yazılı dövizler taşıdı.

Mülteciler Halk Komitesi Han Yunus Sözcüsü Fuad en-Navacha gösteride yaptığı konuşmada, Filistin halkının işgal, abluka, karantina, işsizlik ve bölünmüşlük nedeniyle yaşadığı acı gerçeğe rağmen UNRWA'nın yardımları azaltma politikasını uygulamaya devam ettiğini söyledi.

UNRWA'nın 770 bin Filistinli mülteciyi gıda yardımından mahrum etmesinin felaketle sonuçlanabileceği uyarısında bulunan Navacha, Ajansa mültecilere yaptığı gıda yardımı payını artırması çağrısında bulundu.

UNRWA 1 Şubat'ta, gıda yardımını tüm yararlanıcı ailelere eşit olarak dağıtma kararı aldığını, böylece fazladan 100 bin yeni yararlanıcıya yardım imkanı sunulacağını duyurmuştu. Kuruluş, daha önce yardımlarını her ailenin ihtiyacı oranında yapıyordu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, yaklaşık 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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