BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının Gazze'deki ofisleri protesto amacıyla bir günlüğüne kapatıldı
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BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının Gazze'deki ofisleri protesto amacıyla bir günlüğüne kapatıldı

10.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:29
BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının Gazze'deki ofisleri protesto amacıyla bir günlüğüne kapatıldı

Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Gazze Şeridi'ndeki ofislerini, yardım mekanizmasında yapılan son değişikliğe karşı devam eden protestolardan dolayı bir gün süreyle kapattı.

Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Gazze Şeridi'ndeki ofislerini, yardım mekanizmasında yapılan son değişikliğe karşı devam eden protestolardan dolayı bir gün süreyle kapattı.

Komitenin Koordinatörü Mahmud Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komitenin kapatma kararının sabah saatlerinde UNRWA ofislerine tebliğ edildiğini söyledi.

Halef, "Ofislerin bir günlüğüne kapatılması, UNRWA'nın gıda sepeti ile ilgili kararını protesto etmek için daha önce komite tarafından onaylanan bir dizi faaliyetin uygulanması çerçevesinde gerçekleştirildi." dedi.

Bu ve benzeri tepkilerle "UNRWA'nın oldubitti politikasına" karşı tutumlarını ortaya koyduklarını belirten Halef, UNRWA yetkililerinden konuyu ele alan bir toplantı düzenlemelerini beklediklerini söyledi.

UNRWA, önceleri en fakir ailelere daha fazla gıda yardımı sağlarken, 2021'in başlarında gıda yardımlarını tüm ailelere eşit olarak dağıtmaya karar vermişti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazarini 28 Ocak'ta, ajansın düzenli ve acil durum hizmetlerini finanse etmek için 2021'de 1 milyar 356 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu bildirmişti.

Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi, ulusal ve İslami güçler, Filistin Kurtuluş Örgütündeki mülteci komiteleri ve UNRWA okullarındaki Öğrenci Velileri Konseyini bünyesinde barındırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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