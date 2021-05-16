BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına ait okullar, yerinden edilen 34 bin Filistinliye barınak oldu
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BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına ait okullar, yerinden edilen 34 bin Filistinliye barınak oldu

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına ait okullar, yerinden edilen 34 bin Filistinliye barınak oldu
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, UNRWA'ya ait 40'tan fazla okulun yerinden edilen 34 bin Filistinliye barınak olarak açıldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, UNRWA'ya ait 40'tan fazla okulun yerinden edilen 34 bin Filistinliye barınak olarak açıldığını bildirdi.

Lazzarini, Twitter'dan yaptığı yazılı açıklamada, isim vermeden İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara tepki gösterdi.

"Gazze'de kaçacak yer yok." diyen Lazzarini, Gazze'nin acımasız şeklide bombalanmadan önce de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve açlık gibi iki önemli sorunla baş etmek zorunda kaldığını anımsattı.

Lazzarini, "Bu zaten yeteri kadar can sıkıcıydı ama şimdi pek çok (Filistinli) ailenin umduğu şey gece boyunca hayatta kalmak." uyarısında bulundu.

Yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı drama işaret eden Lazzarini, "UNRWA, suya, gıdaya ve sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı olan 34 bin yerinden edilmiş kişi için şimdi 40'tan fazla okulunu barınak olarak açtı." ifadesini kullandı.

Yüksek Komiser Lazzarini, UNRWA'ya destek çağrısı da yaptı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, 14 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, birçoğu Gazze'deki mülteci kamplarından olmak üzere yüzlerce kişinin, UNRWA tarafından kuzeyde yönetilen okullara sığınmak istediğini belirtmişti.

Laerke, salgın riski ve okulların hazır olmamasının UNRWA'yı bu konuda zorladığına işaret etmişti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 10 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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