BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, Gazze'ye daha fazla aşı tedarik edilmesi çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Matthias Schmale, abluka altındaki bölge sakinleri için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı daha fazla aşı sağlanması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Matthias Schmale, abluka altındaki bölge sakinleri için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı daha fazla aşı sağlanması çağrısında bulundu.

Gazze kentindeki UNRWA'ya ait sağlık merkezinde Kovid-19 aşısı vurulan Schmale, burada yaptığı kısa açıklamada, bölge sakinlerini, yürütülen ulusal kampanya çerçevesinde aşı olmaya teşvik etti.

Schmale, İsrail, Filistin yönetimi ve uluslararası toplumdan, Gazze sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına daha fazla aşı tedarik etmek için çalışmalarını istedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, iki gün önce Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere aşı kampanyasının başladığını duyurmuştu.

Bakanlık daha önce de Gazze'ye ulaşan tüm Kovid-19 aşılarının, Rus SputnikV aşısı olduğunu açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Gazze'de bugüne kadar salgın nedeniyle 546 kişi hayatını kaybetti, enfekte olan kişi sayısı da 55 bine yaklaştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy