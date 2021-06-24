BM: Filistinli muhalif Nizar Benat'ın ölümü hakkında bağımsız ve şeffaf inceleme başlatılmalı
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BM: Filistinli muhalif Nizar Benat'ın ölümü hakkında bağımsız ve şeffaf inceleme başlatılmalı

BM: Filistinli muhalif Nizar Benat'ın ölümü hakkında bağımsız ve şeffaf inceleme başlatılmalı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinli muhalif Nizar Benat'ın öldürülmesiyle ilgili bağımsız ve şeffaf bir inceleme başlatılması talebinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinli muhalif Nizar Benat'ın öldürülmesiyle ilgili bağımsız ve şeffaf bir inceleme başlatılması talebinde bulundu.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Benat'ın ölümünden bilgileri olduğunu belirterek, "Genel Sekreter, Nizar Banat'ın ölümüyle hassasiyetle ilgilendi ve açıkça, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu." diye konuştu.

Dujarric, hükümetlerin vatandaşlarını koruma ve insan haklarına saygı gösterme sorumluluğu olduğuna işaret ederek, soruşturmanın sonucunun kamuoyuna açık olması gerektiğini kaydetti.

Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde sabaha karşı Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Filistin Alimler Birliği, Benat'ın ölümünü "suikast" olarak nitelemiş, olaydan Filistin yönetimi ve güvenlik güçlerini sorumlu tuttuğunu duyurmuştu.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, Benat'ın ölümünü araştırmak üzere bir komisyon oluşturulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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