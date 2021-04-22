BM, Filistin ve İsrailli yetkililere "Filistinli seçmenlerin sandığa gitmesine engel olmamaları" çağrısı yaptı
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BM, Filistin ve İsrailli yetkililere "Filistinli seçmenlerin sandığa gitmesine engel olmamaları" çağrısı yaptı

BM, Filistin ve İsrailli yetkililere 'Filistinli seçmenlerin sandığa gitmesine engel olmamaları' çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Filistin'de 22 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerin önünde hiçbir engel kalmadığını belirterek, Filistinli ve İsrailli yetkililere "seçim günü sindirme, tutuklama ve gözaltı gibi...

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Filistin'de 22 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerin önünde hiçbir engel kalmadığını belirterek, Filistinli ve İsrailli yetkililere "seçim günü sindirme, tutuklama ve gözaltı gibi adımlarla seçmenlerin sandığa gitmesini engellememesi" çağrısı yaptı.

Wennesland, BM Güvenlik Konseyine brifingde, Filistin'de güvenilir seçimlerin ulusal birliğin sağlanması ve kurumların meşruiyetinin tesisi için son derece önemli olduğunu söyledi.

Adayların kayıtlarının tamamlandığını ve seçmen listelerinin onaylandığını aktaran Wennesland, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerin önünde hiçbir engel kalmadığını ve seçimlere uluslararası destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Wennesland, Filistinli ve İsrailli yetkililere "seçim günü sindirme, tutuklama ve gözaltı gibi adımlarla seçmenlerin sandığa gitmesini engellememesi" çağrısı yaptı.

Gazze'de Kovid-19 vakaları salgının başından beri en yüksek seviyelere ulaştı

Tor Wennesland, Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının salgının başından beri en yüksek seviyelere ulaştığına ve Batı Şeria'da hastanelerin kapasitesini doldurduğuna dikkati çekerek, Filistin'in daha fazla aşıya ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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