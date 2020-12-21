BM: Filistin'de 2,4 milyon kişi yardıma muhtaç
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BM: Filistin'de 2,4 milyon kişi yardıma muhtaç

21.12.2020 21:05 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:08
BM: Filistin'de 2,4 milyon kişi yardıma muhtaç

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Filistin'de 2,4 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu belirterek, 417 milyon dolar yardım çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Filistin'de 2,4 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu belirterek, 417 milyon dolar yardım çağrısı yaptı.

Mladenov, bu görevde BM Güvenlik Konseyini son kez bilgilendirdi.

Filistin nüfusunun yüzde 47'sinin gelecek yıl insani yardıma ihtiyaç duyacağına dikkati çeken Mladenov, Filistin'de 2,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Mladenov, uluslarası topluma Filistinliler için 417 milyon dolar yardım çağrısı yaptı.

"İsrail'in 2020'deki yasa dışı yerleşim birimleri 8 aylık araya rağmen 2019'daki rakamlara ulaştı"

İsrail'in yasa dışı yerleşim planlarını genişletmeye devam ettiğini vurgulayan Mladenov, 2020'deki yerleşim birimleri sayısının 8 aylık bir araya rağmen 2019'daki rakamlarla eşit olduğunu söyledi.

Mladenov, İsrail'in yerleşim birimlerinin, uluslararası hukuku ve BM kararlarını açıkça ihlal ettiğini belirterek, İsrailli yetkililere yerleşim birimi planlarına ve Filistinlilerin mülklerini yıkmaya derhal son verme çağrısını yineledi.

BM Libya Özel Temsilciliği görevine getirilecek Mladenov, Ocak ayında ise Norveçli diplomat Tor Wennesland'ın BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğünü kendisinden devralacağını da bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin İrem Derici Defne Samyeli Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BM: Filistin'de 2,4 milyon kişi yardıma muhtaç | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 21:10:17. #1.14#
title