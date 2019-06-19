BM: Evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 70 milyonu aştı, Batılı ülkeler destek olmuyor

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (UNHCR), 2018'de kendi ülkelerindeki savaş, baskı ve çatışmalardan kaçan insan sayısının 70 milyonu aştığını bildirdi. Bu rakam, mülteci ajansının 70 yıllık tarihinde kaydedilen en yüksek seviye.

BM'nin 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesi açıkladığı küresel trend raporuna göre, dünya genelinde 71 milyonu bulan göçmen ve mültecilerin yarıdan fazlasını çocuklar oluşturuyor. Euronews.com'da Görüntüle