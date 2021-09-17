BM: Etiyopya'nın Tigray eyaletine giren yüzlerce yardım tırı geri dönmedi - Haberler
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BM: Etiyopya'nın Tigray eyaletine giren yüzlerce yardım tırı geri dönmedi

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
BM: Etiyopya'nın Tigray eyaletine giren yüzlerce yardım tırı geri dönmedi

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da abluka altında tutulan Tigray eyaletine giren yüzlerce yardım tırının geri dönmediğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da abluka altında tutulan Tigray eyaletine giren yüzlerce yardım tırının geri dönmediğini açıkladı.

BM'den yapılan açıklamada, geçen hafta eyalete giren 149 tırdan hiçbirinin geri dönmediği, 12 Temmuz'dan bu yana bölgeye ulaşan 466 tırdan ise sadece 38'inin bölgeden çıkış yaptığı aktarıldı.

Açıklamada bu durumun endişe yarattığı ve halka yardım ulaştırılabilmesi için bu araçlara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Etiyopya hükümeti, tırların federal ordu güçleriyle çatışan Tigray Halk Kurtuluş Cephesince (TPLF) kendi lojistik amaçlarında kullanılmak üzere alıkonulmuş olabileceği açıklaması yaptı.

TPLF Sözcüsü Getachew Reda ise suçlamaları reddederek tır şoförlerinin yakıt kıtlığı ve güvenlikten şikayetçi olduğunu, meselenin Tigray hükümetiyle ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Federal ordu ile TPLF arasında ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz arttı.

Sadece Tigray'da yaklaşık 2 milyon kişi yerinden olurken halen 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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