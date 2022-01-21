BM: Etiyopya'nın Tigray bölgesine yardımlar tüm zamanların en düşük seviyesinde

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesine insani yardımların, çatışmalar nedeniyle tüm zamanların en düşük seviyesinde kaldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesine insani yardımların, çatışmalar nedeniyle tüm zamanların en düşük seviyesinde kaldığını açıkladı.

BM'den yapılan açıklamada, gıda sıkıntısı nedeniyle bölgedeki 50 binden fazla çocuğun ciddi derecede gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Etiyopya ordusu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle Tigray'daki insani yardımların en düşük seviyede kaldığı belirtildi.

Tigray'da yaşayan 6 milyon kişinin "neredeyse tamamen tükendiği" belirtilen açıklamada, çatışmalar nedeniyle abluka altına alınan bölgelerdeki insani durumun kötüleştiği vurgulandı.

Açıklamada Tigray'dan başka Amhara ve Afar eyaletlerinde de insani krizin gün geçtikçe arttığı belirtildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmalardan ötürü halkın temel sağlık hizmetlerini alamadığını ve kronik hastalığı olanların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Etiyopya'daki çatışmalar

Bir yılı aşkın süredir iç savaşın yaşandığı Etiyopya'da, barışın tesis edilmesi için ilk kez 29 Aralık 2021'de, 11 kişiden oluşan Ulusal Diyalog Komisyonu kurulmuştu.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) bağlı isyancıları ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerinden çıkaran Etiyopya, Tigray eyaletine yeniden operasyon planlanmadığını açıklamıştı.

Kuzeydeki çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.