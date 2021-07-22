BM: Etiyopya'nın Tigray bölgesine bir ay sonra ilk kez insani yardım uçağı indi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Tigray bölgesine yaklaşık bir ay sonra ilk kez BM'ye ait insani yardım uçağının iniş yaptığını duyurdu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Tigray bölgesine yaklaşık bir ay sonra ilk kez BM'ye ait insani yardım uçağının iniş yaptığını duyurdu.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino-Martinez, günlük basın toplantısında, BM hava hizmetlerine (UNHAS) ait bir uçağın Tigray eyaletinin başkenti Mekele'deki havalimanına indiğini belirtti.

Martinez, uçağın değişik insani yardım organizasyonlardan yaklaşık 30 çalışanı taşıdığını kaydederek, "Bugünden itibaren, BM uçuşları haftada iki kez gerçekleştirilecek ve insani yardım personelinin Tigray'a düzenli giriş ve çıkışlarını kolaylaştıracak." dedi.

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde geçen ay hükümet güçleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında artan şiddet olaylarından sonra 24 Haziran'da bölgeye uçuşlar durdurulmuştu.

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, TPLF isyancılarının ele geçirdiğini ileri sürdüğü Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1,7 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru