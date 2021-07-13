BM, Etiyopya'nın Tigray bölgesine 900 insani yardım malzemesi gönderdi

ADDİS Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Tigray bölgesine 900 ton gıda ve diğer insani yardım malzemesi gönderdi.

ADDİS Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Tigray bölgesine 900 ton gıda ve diğer insani yardım malzemesi gönderdi.

Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) yapılan açıklamada, Tigray bölgesinin başkenti Mekele'ye 900 metrik ton gıda ve diğer acil durum malzemeleri içeren 50 tır konvoyun ulaştığı belirtildi.

Bölgedeki büyük insani ihtiyaçların karşılanması için Mekele'ye giden tır sayısının iki katı olması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Tigray'da acil gıda yardımına ihtiyacı olan yaklaşık 4 milyon insanla, WFP'nin insani yardım sektörü adına her hafta 10 bin tondan fazla gıda ve 150 bin litre yakıt taşıması gerekiyor." ifadesi yer verildi.

Öte yandan, WFP Acil Durum Koordinatörü Tommy Thompson, Etiyopya hükümetinin konvoyun Tigray bölgesine güvenli geçişi için verdiği izni memnuniyetle karşıladı.

WFP'nın gıda ve yakıt stoklarının hala endişe verici derecede düşük seviyelerde olduğunu işaret eden Thompson, "WFP ve diğer acil müdahale ekipleri, bölge genelinde geniş ölçekte hayatları ve geçim kaynaklarını kurtarmak için her gün düzenli ve güvenli geçiş garantisine ihtiyaç duyuyor." dedi.

Thompson, "Sadece yakıt için, her ay Tigray'e ulaşmak için 20 tankere ihtiyacımız var. Bu hızla WFP, Tigray'da gıda yardımına ihtiyacı olan 2 milyondan fazla kişiye ulaşmayı umamaz." ifadesini kullandı.

Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edildi

Etiyopya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) isyancılarının ele geçirdiği ileri sürülen Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edildiği belirtilmişti.

Tigray'daki çiftçilerin hasat mevsimini (haziran, temmuz, ağustos) kullanmalarını sağlamak için bu kararın alındığı kaydedilen açıklamada, bundan sonra bölgede yardım kuruluşlarının ordunun eskortu olmadan çalışacağı aktarılmıştı.

Açıklamada, bölgede TPLF güçlerinin hala dağınık bir durumda olduğu ve ara sıra saldırı yaptığı iddia edilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler (BM), 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu