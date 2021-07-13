BM, Etiyopya'nın Tigray bölgesine 900 insani yardım malzemesi gönderdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM, Etiyopya'nın Tigray bölgesine 900 insani yardım malzemesi gönderdi

BM, Etiyopya'nın Tigray bölgesine 900 insani yardım malzemesi gönderdi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

ADDİS Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Tigray bölgesine 900 ton gıda ve diğer insani yardım malzemesi gönderdi.

ADDİS Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Tigray bölgesine 900 ton gıda ve diğer insani yardım malzemesi gönderdi.

Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) yapılan açıklamada, Tigray bölgesinin başkenti Mekele'ye 900 metrik ton gıda ve diğer acil durum malzemeleri içeren 50 tır konvoyun ulaştığı belirtildi.

Bölgedeki büyük insani ihtiyaçların karşılanması için Mekele'ye giden tır sayısının iki katı olması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Tigray'da acil gıda yardımına ihtiyacı olan yaklaşık 4 milyon insanla, WFP'nin insani yardım sektörü adına her hafta 10 bin tondan fazla gıda ve 150 bin litre yakıt taşıması gerekiyor." ifadesi yer verildi.

Öte yandan, WFP Acil Durum Koordinatörü Tommy Thompson, Etiyopya hükümetinin konvoyun Tigray bölgesine güvenli geçişi için verdiği izni memnuniyetle karşıladı.

WFP'nın gıda ve yakıt stoklarının hala endişe verici derecede düşük seviyelerde olduğunu işaret eden Thompson, "WFP ve diğer acil müdahale ekipleri, bölge genelinde geniş ölçekte hayatları ve geçim kaynaklarını kurtarmak için her gün düzenli ve güvenli geçiş garantisine ihtiyaç duyuyor." dedi.

Thompson, "Sadece yakıt için, her ay Tigray'e ulaşmak için 20 tankere ihtiyacımız var. Bu hızla WFP, Tigray'da gıda yardımına ihtiyacı olan 2 milyondan fazla kişiye ulaşmayı umamaz." ifadesini kullandı.

Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edildi

Etiyopya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) isyancılarının ele geçirdiği ileri sürülen Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edildiği belirtilmişti.

Tigray'daki çiftçilerin hasat mevsimini (haziran, temmuz, ağustos) kullanmalarını sağlamak için bu kararın alındığı kaydedilen açıklamada, bundan sonra bölgede yardım kuruluşlarının ordunun eskortu olmadan çalışacağı aktarılmıştı.

Açıklamada, bölgede TPLF güçlerinin hala dağınık bir durumda olduğu ve ara sıra saldırı yaptığı iddia edilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler (BM), 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Son dakika haberi: Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının BM kararları çerçevesinde, iki devletli, kalıcı, kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın...
Son dakika haberi: Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının BM kararları çerçevesinde, iki devletli, kalıcı, kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın...
5 ay karnında taşıdığı kafatası kemikleri onu ikinci kez hayata bağladı
5 ay karnında taşıdığı kafatası kemikleri onu ikinci kez hayata bağladı
Rusya'dan Antalya'ya gelen uçakta panik dakikaları! Nefessiz kalan yolcular kapıya hücum etti
Rusya'dan Antalya'ya gelen uçakta panik dakikaları! Nefessiz kalan yolcular kapıya hücum etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Tolga Akış Şevval Sam Kartal Tibet
Spor Salih Uçan Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BM, Etiyopya'nın Tigray bölgesine 900 insani yardım malzemesi gönderdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 02:23:24. #1.14#

title