BM: Etiyopya'nın kuzeyinde yardıma ihtiyaç duyanların sayısı 9,4 milyona çıktı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Etiyopya'daki çatışmalardan ötürü gıda yardımına ihtiyaç duyanların sayısının 9,4 milyona çıktığını duyurdu.

WFP'den yapılan açıklamada, Afar, Amhara ve Tigray eyaletlerinde halen süren çatışma ortamından ötürü yardıma ihtiyaç duyanların sayısının hızlı şekilde arttığı ifade edildi.

En büyük artışın 3,7 milyon kişinin yardım beklediği Amhara'da yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, yardıma ihtiyaç duyanların sayısının yüzde 80'inden fazlasının savaş hattının gerisinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Etiyopya'da 9,4 milyon kişinin gıda beklediği aktarılarak, Tigray ve Amhara'da sağlık kontrolünden geçen hamile ve emziren kadınların yüzde 50'sinin yetersiz beslendiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

WFP, bölgede şimdiye kadar 3,2 milyon kişiye yardım ulaştırdı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Ordu, başkente 200 kilometre kadar yaklaşan isyancılara karşı havadan ve karadan saldırı başlatmıştı. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gitmişti.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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