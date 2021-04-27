BM: Etiyopya'nın kuzeyinde, Arakan'da 2017'deki sistematik tecavüzlerin benzeri yaşanıyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da hükümet ile yerel güçler arasında çatışmaların yaşandığı ülkenin kuzeyinde bulunan Tigray bölgesinde, tıpkı 2017'de Myanmar'ın Arakan eyaletinde olduğu gibi kadınların "kasıtlı, sistematik ve etnik temelli tecavüze" maruz kaldığını belirtti.