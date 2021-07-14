BM, Etiyopya'daki Tigray çatışmasında iki tarafı da ihlallerle suçladı
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BM, Etiyopya'daki Tigray çatışmasında iki tarafı da ihlallerle suçladı

BM, Etiyopya'daki Tigray çatışmasında iki tarafı da ihlallerle suçladı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

ADDİS Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmada hükümet ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) taraflarını ihlallerle suçladı.

ADDİS Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmada hükümet ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) taraflarını ihlallerle suçladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinden yayınlanan üç maddelik bir kararda, Tigray bölgesindeki insan hakları, HIV/AIDS bağlamında insan hakları, engelli kadınlara ve kız çocuğa yönelik şiddete ilişkin konuları ele alındı.

Kararda, Tigray'da 4 Kasım 2020'den bu yana devam eden çatışmalarda iki tarafın da işlediği ciddi insan hakları, uluslararası insan ve mülteci hakları ihlalleri ilişkin raporlardan büyük endişe duyulduğu belirtildi.

İnsan hakları ihlallerinden sorumlu olduğu iddia edilenlerin sorumlu tutulması gerektiğinin altını çizen komiserlik, ayrıca Eritre birliklerinin Tigray bölgesinden hızlı ve doğrulanabilir şekilde geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Komiserlik, engelliler de dahil kadın ve kız çocuklarının istismarlara karşı korunması gerektiğini ve HIV önleme, bakım ve desteği almalarının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edilmişti

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, TPLF isyancılarının ele geçirdiğini ileri sürdüğü Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1,7 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Afrika'daki sığınmacı yükünü en yoğun şekilde sırtlanan ülkelerden Sudan'da, çoğunluğu Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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