BM, Etiyopya'daki şiddet olaylarından "derin endişe" duyuyor
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BM, Etiyopya'daki şiddet olaylarından "derin endişe" duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da tanınmış aktivist ve sanatçı Hachalu Hundessa'nın öldürülmesi sonrası çıkan şiddet olaylarından derin endişe duyulduğunu bildirdi.

BM, Etiyopya'daki şiddet olaylarından
03.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:48

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da tanınmış aktivist ve sanatçı Hachalu Hundessa'nın öldürülmesi sonrası çıkan şiddet olaylarından derin endişe duyulduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "Hundessa'nın öldürülmesi, başkent ve Oromia Bölgesi de dahil olmak üzere ülke çapında protestolara yol açtı. Bazı protestolar barışçıl geçse de bir kısmı başından beri şiddet içeriyordu." dedi.

Colville, gösterilerde başkent Addis Ababa'da silah ve bomba seslerinin duyulduğunu, Oromia Bölgesi'nde ise binaların tahrip edildiğini ve yolların kapatıldığını aktardı.

Sözcü, ülkedeki yetkili makamların, protestoların hızla yayılması üzerine interneti kestiğini, bu yüzden ölü ve yaralı sayısı konusunda tam bilgi alamadıklarını söyledi.

Colville, ülkede, hükümete göre 50, medya kaynaklarına göre ise 80 civarında kişinin öldüğünün bildirildiğini, bunların 3'nün ise güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.

Hundessa'nın öldürülmesinin ardından protestoların gittikçe "etnik bir hal almasından" derin endişe duyduklarını vurgulayan Colville, gençler başta olmak üzere protestolara katılan tüm kesimlere sükunet çağrısında bulundu.

Colville, hükümete de gereksiz ve aşırı güç kullanmaması çağrısı yaptı.

Hundessa'yı kimlerin hedef aldığı tespit edilemedi

Ülkede 2018 ortalarına kadar süren muhalif gösteriler sırasında Oromo etnik grubunun seslerinden biri olan Hundessa'yı kimlerin hedef aldığı henüz tespit edilemedi.

Etiyopya'da en büyük etnik grup olan Oromolar, ayrımcılığa ve hak ihlallerine uğradıkları gerekçesiyle 2015-2018 yıllarında geniş kapsamlı gösteriler düzenlemişti.

Oromo kökenli Başbakan Abiy Ahmed'in Nisan 2018'de iş başına gelmesi sonrası federal hükümete karşı tepkisi dinen Oromolar, son dönemde eleştiri oklarını yönelttikleri hükümete karşı yeniden sokaklara indi.

İnternet bağlantısının kesildiği ülkede muhalif siyasetçilerin gözaltına alınmasının gerginliği daha da artırmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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