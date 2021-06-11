BM: "Etiyopya'da kıtlık yaşanıyor"
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BM: "Etiyopya'da kıtlık yaşanıyor"

BM: 'Etiyopya'da kıtlık yaşanıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı'nın yeni raporu Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 4 milyon kişinin açlık, 350 bin kişinin de kıtlıkla karşı karşıya kaldığını ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı'nın yeni raporu Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 4 milyon kişinin açlık, 350 bin kişinin de kıtlıkla karşı karşıya kaldığını ortaya koydu.

Dünya Gıda Programı'nın yeni raporu, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde kıtlık yaşandığını ortaya koydu. Rapora göre 4 milyon kişinin açlık, 350 bin kişi de kıtlıkla karşı karşıya bulunuyor. Tigray'daki insanların gıda güvenliğine ilişkin bilgi eksikliğinin derin endişeye neden olduğu vurgulanan raporda, durumun giderek kötüleşeceği kaydedildi. Bölgede yaşanan çatışmalarda tarım alanlarının yağmalandığı ve bölge halkının yiyecek bulmakta zorlandığı aktarıldı. Mayıs ayında bölgede 5.5 milyon kişinin yüksek düzeyde gıda güvensizliği yaşadığı kaydedilen raporda, eylül ayına kadar şartların daha da kötüleşeceği bildirildi.

Dünya Gıda Programı tarafından hazırlanan rapor üzerine 53 köyü ziyaret eden BM yetkililerinin köyde yaşayan kadınların ve çocukların büyük bir kısmının yetersiz beslendiğini tespit ettiği aktarıldı. Bölgede 180'den fazla personel görevlendirerek gıda dağıtımlarını arttıran Dünya Gıda Programı, 1.4 milyon kişiye hızlı bir şekilde acil gıda yardımı ulaştırmak için çalışmalarını da başlattı.

Dünya Gıda Programı Program ve Operasyon Başkanı Maria Santamarina, hükümet güçleri ile isyancı gruplar arasında yaşanan çatışmadan en fazla bu bölgenin etkilendiğini ifade ederek, bölgenin kuraklık gibi çevre sorunlarının yanı sıra yaşanan çatışmaların sağlık sistemlerinin bozulmasına, birçok alanda pazarların çökmesine ve insanların tohum ve gübreye erişememesine neden olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz kasım ayında Etiyopya hükümeti, o dönem bölgede iktidar olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı saldırı başlatmıştı. Hükümet ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi arasında uzun süre çatışmalar yaşanmış ve binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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