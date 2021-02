BM: Et tüketimi doğaya zarar veriyor

BM Çevre Programı'nın (UNEP) raporunda, et tüketiminin doğa ve çevreye büyük ölçüde zarar verdiği belirtilerek bu zararın azaltılması için beslenmede bitkisel gıdalara ağırlık verilmesi gerektiği vurgulandı.Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile düşünce kuruluşu Chatham tarafından hazırlanan raporda, çevre ve doğaya verilen zararın azaltılması için dünya genelinde et tüketiminin azaltılmasını gerektiğine dikkat çekildi. Çarşamba günü açıklanan raporda, dünyada doğaya en çok zarar veren unsurlardan birinin et tüketimi olduğu ifade edildi. Raporda, biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik açıdan hassas yaşam alanlarının korunması için bitkisel gıdaların tüketiminin artırılması gerektiğinin altı çizildi. Bunun yanı sıra tarım alanlarının daha fazla korunması ve tarımın daha çevre dostu olması gerektiği ifade edildi.

Dünya genelindeki et sanayinin ve tarım sektörünün doğaya en çok zarar veren unsurlar olduğu belirtilerek geçen 50 yıl içinde biyolojik çeşitliliğin ve yaşam alanlarının kaybının hiç bu kadar düşük seviyede olmadığına dikkat çekildi. Bunun en önemli nedeninin de doğal ekolojik sistemlerin hayvanlar için otlak veya yem üretiminde kullanılması olduğu ifade edildi.

Tarım sektöründe kullanılan pestisitlerin ve tek bir ürün ekiminin toprağa zarar verdiği belirtilerek, bunun sonucunda tarım alanına dönüştürülen doğal alanların miktarının arttığı kaydedildi. Ayrıca et üretimi için büyük miktarlarda kullanılan fosil yakıtların, gübre ve suyun da çevreye zarar verdiğine işaret edildi.

Doğal yaşam alanları kayboluyor

UNEP ve Chatham, doğal sistemlerin yok olması sonucu birçok memeli hayvan, kuş ve böceği yaşam alanlarını kaybettiğine de dikkat çekti.

Raporda, yem üretiminin iklim değişikliği üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu vurgulanarak, sera gazı emisyonunun yüzde 30'unun tarım kaynaklı olduğu ifade edildi. Et üretiminin olumsuz etkileri genellikle iklim değişikliği üzerinden tartışılıyordu. Et üretimi sonucu bazı canlı türlerinin yok olması ve toprağın gördüğü zarar arka planda kalıyordu.

Bitkisel gıdalar tüketilmeli uyarısı

UNEP ve Chatham raporda, et tüketiminin verdiği zararın azaltılması için bitkisel gıdalara ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.

Raporu değerlendiren, primatlar üzerine araştırmalar yapan Jane Goodall, dünya genelindeki endüstriyel hayvancılığın çevreye ciddi zarar verdiği uyarısında bulundu. Raporu kaleme alan bilim insanları da, gıda tüketiminde değişikliğe gidilmemesinin biyolojik çeşitliliğin azalmasını hızlandıracağı uyarısı yaptı.

Raporda yeme alışkanlıklarının değiştirilmesinin olumlu yanları olduğu da belirtilerek, yabani hayvanların yaşam alanlarının korunmasının pandemi riskini azaltacağı ifade edildi. Dünya Tarımında Merhamet örgütünün yöneticisi Philip Lymbery, koronavirüs salgınının yaşandığı bu dönemin, insanlar ve hayvanların refahının birbirine bağlı olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Kaynak: Deutsche Welle