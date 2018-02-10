BM Esed ve Destekçilerinin Bir Haftada 230 Sivili Öldürdüğünü Açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), Esed rejiminin ve destekçilerinin hava saldırıları nedeniyle Suriye'de son bir haftada, savaş suçlarını da içeren en kanlı dönemlerinden birinin yaşandığını belirterek, "Doğu Guta ve İdlib'de 4-9 Şubat tarihleri arasında 230'u, Esed rejimi ve destekçileri tarafından düzenlenen hava saldırılarında olmak üzere 277 sivil hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

DOĞU GUTA VE İDLİB'DE 227 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Guta ve İdlib'de 4-9 Şubat tarihleri arasında 230'u, Esed rejimi ve destekçileri tarafından düzenlenen hava saldırılarında olmak üzere 277 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

50'DEN FAZLASI ÇOCUK 42 KADIN CAN VERDİ

350 bin sivilin abluka altında olduğu Doğu Guta'ya bu tarihlerde düzenlenen hava saldırılarında 50'den fazlası çocuk, 42'si kadın olmak üzere en az 210 sivilin öldürüldüğünü belirten Hüseyin, şunları kaydetti:

SİVİLLERE BOMBA YAĞDIRILMASI SAVAŞ SUÇU

"Doğu Guta'dakilerin tıbbi tahliyesine izin verilmemesi, koruma altındaki binaların hedef alınması ve Doğu Guta, İdlib ve Şam'daki sivillerin üzerine bomba yağdırılması savaş suçu olarak tanımlanabilir. BM İnsan Hakları Ofisi, 4 Şubat'ta İdlib'in Serakin ilçesine düzenlenen hava saldırısı sırasında zehirli gaz kullanılmış olabileceğini içeren görüntülerin de olduğu raporlar aldı. Doğu Guta ve İdlib'e düzenlenen hava saldırıları nedeniyle son hafta, ülkedeki en kanlı dönemlerdendi."

9 SAĞLIK MERKEZİ SALDIRILARIN HEDEFİ OLDU

Hüseyin, 6'sı İdlib, 3'ü Doğu Guta olmak üzere en az 9 sağlık merkezinin hava saldırılarının hedefi olduğunu belirtti.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, geçen hafta İdlib ve Doğu Guta'da klor gazının kullanılması iddialarını araştırmaya başladığını açıklamıştı.