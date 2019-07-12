BM, Esed rejiminin başta İdlib olmak üzere sivil yerleşim yerlerine kullanımı yasaklı silahlarla...

BM, Esed rejiminin başta İdlib olmak üzere sivil yerleşim yerlerine kullanımı yasaklı silahlarla...

BM, Esed rejiminin başta İdlib olmak üzere sivil yerleşim yerlerine kullanımı yasaklı silahlarla hava saldırıları düzenlemesini ve bu bölgelerde açlık ve kuşatmayı savaş aracı olarak kullanmasını kınadı.

BM, Esed rejiminin başta İdlib olmak üzere sivil yerleşim yerlerine kullanımı yasaklı silahlarla...

BM, Esed rejiminin başta İdlib olmak üzere sivil yerleşim yerlerine kullanımı yasaklı silahlarla hava saldırıları düzenlemesini ve bu bölgelerde açlık ve kuşatmayı savaş aracı olarak kullanmasını kınadı

Kaynak: AA
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