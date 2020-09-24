BM: Ege adalarındaki sığınmacılar "kabul edilemez" şartlarda yaşıyor
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BM: Ege adalarındaki sığınmacılar "kabul edilemez" şartlarda yaşıyor

24.09.2020 17:49 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:52
BM: Ege adalarındaki sığınmacılar

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ege adalarındaki sığınmacıların "kabul edilemez" koşullarda yaşadığını belirterek, başta Midilli Adası'nda olmak üzere adalardaki sığınmacı kabul merkezlerinde şartların iyileştirilmesi için "acil insani eylem" çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ege adalarındaki sığınmacıların "kabul edilemez" koşullarda yaşadığını belirterek, başta Midilli Adası'nda olmak üzere adalardaki sığınmacı kabul merkezlerinde şartların iyileştirilmesi için "acil insani eylem" çağrısı yaptı.

BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, Midilli Adası'nda bulunan ve ülkenin en büyük sığınmacı kampı olan Moria'da iki hafta önce farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yaklaşık 10 bin sığınmacının evsiz kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, sadece "en savunmasız durumdaki" bir kaç yüz sığınmacının Yunan anakarasına nakledilebildiğine dikkat çekildi.

Midilli Adası'nda BMMYK, insani yardım kuruluşları ve yerel makamların, sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak için zamana karşı yarıştığı belirtilen açıklamada, "Ancak BMMYK, Ege adalarında çok uzun süredir kabul edilemez koşullarda yaşayan sığınmacılar için uygun çözümlere acil ihtiyaç olduğunu vurguluyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Midilli Adası'ndaki yaklaşık 2 bin sığınmacı da dahil olmak üzere, tüm adalarda en az 4 bin kişinin anakaraya yerleştirilmeleri için tüm şartları taşıdığı fakat naklin gerçekleştirilmediği vurgulandı.

Avrupa Birliği'nin adalardan daha fazla sığınmacıyı kabul etmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, başta Midilli Adası'nda olmak üzere adalardaki sığınmacı kabul merkezlerinde şartların iyileştirilmesi için "acil insani eylem" çağrısında bulunuldu.

Moria sığınmacı kampı, 9 Eylül Çarşamba günü farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucu kullanılamaz hale gelmişti.

Kampta kalan çoğunluğu Afgan yaklaşık 12 bin 500 sığınmacının büyük bir kısmı, Karatepe bölgesinde kurulan yeni kampa yerleştirilmiş, yangın sonrası adada 4 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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