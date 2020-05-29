BM: Düşük ve orta gelirli ülkelerin borçları hafifletilmeli Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, düşük ve orta gelirli ülkelerin Covid-19 pandemisinin ekonomilerinde yarattığı olumsuz etkilerin üstesinden gelmelerine destek olmak için, borçları konusunda kolaylıklar sağlanması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, düşük ve orta gelirli ülkelerin Covid-19 pandemisinin ekonomilerinde yarattığı olumsuz etkilerin üstesinden gelmelerine destek olmak için, borçları konusunda kolaylıklar sağlanması çağrısı yaptı.

Guiterres ayrıca, Uluslararası Para Fonu'na da (IMF) üye ülkeler için Özel Çekme Hakları (Special Drawing Right - SDR) birimini de devreye koymasını istedi.

Guiterres, IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın katıldığı, BM'nin düzenlediği yüksek düzey katılımlı toplantıda yaptığı konuşmada, borçların hafifletmesı konusunun yalnızca gelişmişlik düzeyi en düşük olan ülkeler ile sınırlandırılamayacağına dikkat çekerek, "Bu toleransın, uluslararası piyasalara girmekte giderek zorlanan, gelişmekte olan ve orta gelir düzeyinde olan tüm ülkeler bazında yayılması gerekir" dedi.

Guiterres ayrıca, Covid-19 bazlı ekonomik kriz derinleştikçe, 60 milyon insanın daha aşırı yoksullar arasına girmesinin kaçınılmaz olacağı uyarısı da yaptı.

Kaynak: DHA