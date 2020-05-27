BM Dünya Turizm Örgütünden Kovid-19 sonrası dönem değerlendirmesi Açıklaması
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BM Dünya Turizm Örgütünden Kovid-19 sonrası dönem değerlendirmesi Açıklaması

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, İstanbul, Doha ve Dubai'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasındaki süreçte turizmde pilot projelerin lideri olacağını söyledi.

BM Dünya Turizm Örgütünden Kovid-19 sonrası dönem değerlendirmesi Açıklaması
27.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:54

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, İstanbul, Doha ve Dubai'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasındaki süreçte turizmde pilot projelerin lideri olacağını söyledi.

Pololikashvili, Kovid-19 salgınının turizme etkisini, video konferans yoluyla İspanya'daki yabancı basın mensuplarına değerlendirdi.

Kovid-19'dan en fazla etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini vurgulayan Pololikashvili, bölgelere göre çeşitli pilot projelerin başlatılacağını bildirdi.

Pololikashvili, haziran sonu ve temmuzda İstanbul, Doha ve Dubai havalimanlarının yurt dışı uçuşlara açılarak, hub (hava yolu bağlantı merkezi) olacaklarını ve yaklaşık 50 direkt uçuş başlatacaklarını dile getirdi.

Son 15 yılda turizm alanında başarılı yatırımlar yapan Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin inovasyon alanında oldukça ilerde olduğunu vurgulayan Pololikashvili, "Bu ülkeler pilot projelerin lideri olacak. Bölgede turizmi yeniden aktif duruma getirip, canlandırmak için bize umut ve fırsat veren projeler olmasını umuyorum. Yavaş yavaş hepimiz normale dönebiliriz." diye konuştu.

"AB'nin Şengen sınırlarını açıp, Türkiye'ye açmamasına karşıyım"

Pololikashvili, Kovid-19 salgını nedeniyle turizmde çok büyük belirsizlikler yaşandığına dikkati çekerek, "Mevcut durumda 150 ülkenin sınırları kapalı. Turizmin açılışı hazırlıklarında, örnek olarak, AB ülkelerinin sınırları sadece Şengen ülkeleri arasında açılıp, Türkiye'ye açmaması fikrine karşıyım. Ben böyle bir politikanın içinde olmayacağım. Türkiye de bir hub ve çok önemli bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

Turizmde Avrupa'nın tarihsel bir önemi olduğuna işaret eden Pololikashvili, İspanya, İtalya, Fransa, Türkiye ve Yunanistan'ın dünyada en fazla turist alan ilk 10 ülke arasında olduğunu hatırlattı.

Pololikashvili, turizmde artık bireysel değil ortak hareket etmenin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Ülkelerin kendi içlerinde aldıkları kurallar nedeniyle zaman zaman kaos yaşanıyor. Biz her zaman ülkeler arasında koordinasyonu, iletişimi ve düzeni sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

"Turistlerin yüzde 70'i bu yaz plajlar yerine kırsal turizmi tercih edecek"

Turist sayısında bu yıl bir önceki yıla oranla yüzde 70 kayıp tahmininde bulunduklarını ancak şu an için net bir rakam vermenin zor olduğunu dile getiren Pololikashvili, uluslararası uçuşlarda normale dönüşün tam anlamıyla eylül ayında olabileceğini ifade etti.

Pololikashvili, bu yılın iç turizm ağırlıklı devam edeceğini ve turistlerin alışkanlıklarını değiştirmelerinin kolay olmayacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bugün için Madrid'den Barselona'ya ya da Münih'ten Mayorka'ya seyahat edemezsiniz. Avrupa'da Yeşil Koridor olarak adlandırılan, güvenli bölgeler arasında seyahat, pilot projeler kapsamında ilk adım olabilir. Şu anda anketlere baktığınızda turistlerin yüzde 70'i bu yaz plajlar yerine kırsal turizmi, dağ turizmini tercih ediyor. Biz de özellikle önümüzdeki iki yıl boyunca kırsal turizmin canlandırılması ve desteklenmesi için çalışacağız."

"Her turistin başına polis konulmaz"

Pololikashvili, seyahatlerde artık sağlık ve güvenlik konusunun öncelikli olacağına işaret ederek, turistlerin gidecekleri yerlerde sağlık sistemi kapasitesini de göz önüne alacaklarını belirtti.

DTÖ Genel Sekreteri, "Kovid-19 salgını bize turistlere yüzde 100 garanti verilemeyeceğini gösteriyor. Çünkü müze, otel, taksi, havalimanı gibi her yerde virüsün bulaşma riski var ve her turistin başına bir polis konulamaz. O yüzden normalleşme sürecinde bölgesel koridorlar ilk adımlardan biri olacaktır." şeklinde konuştu.

Yeni dönemde turistlere "yarın güzel görünüyor" mesajıyla bir kampanya başlatacaklarını kaydeden Pololikashvili, seyahat edecek turistlere bazı yeni tavsiyeleri, DTÖ olarak yarın açıklayacakları bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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