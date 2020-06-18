BM: Dünya nüfusunun yüzde 1'i zorla yerinden edildi
BMMYK tarafından yayımlanan raporda, iç savaş, çatışma ve baskı ve zulüm nedeniyle geçen yıl dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısının yaklaşık 80 milyona ulaştığı belirtildi.
18.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:08
BMMYK tarafından yayımlanan raporda, iç savaş, çatışma ve baskı ve zulüm nedeniyle geçen yıl dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısının yaklaşık 80 milyona ulaştığı belirtildi. View on euronews
Kaynak: Euronews.com