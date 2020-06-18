BM: Dünya nüfusunun yüzde 1'i zorla yerinden edildi BMMYK tarafından yayımlanan raporda, iç savaş, çatışma ve baskı ve zulüm nedeniyle geçen yıl dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısının yaklaşık 80 milyona ulaştığı belirtildi.

BMMYK tarafından yayımlanan raporda, iç savaş, çatışma ve baskı ve zulüm nedeniyle geçen yıl dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısının yaklaşık 80 milyona ulaştığı belirtildi. View on euronews Kaynak: Euronews.com