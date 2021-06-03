BM Dünya Gıda Programı Yetkilileri Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti
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BM Dünya Gıda Programı Yetkilileri Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti

BM Dünya Gıda Programı Yetkilileri Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Ülke Direktörü Margaret Rehm, İzmir Bölge Sorumlusu Yasemin Gültutan ve İstanbul Programı Denetmeni Verda Yüceer ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Ülke Direktörü Margaret Rehm, İzmir Bölge Sorumlusu Yasemin Gültutan ve İstanbul Programı Denetmeni Verda Yüceer ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu.

Ziyarette Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Ülke Direktörü Margaret Rehm, mevcut projeleri ve gerçekleştirilebilecek projeler hakkında Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

Ziyaretleri sebebiyle WFP Ülke Direktörü Rehm ve beraberindeki heyete teşekkür eden Vali Karadeniz, çalışmalarında başarılar dileyerek Manisa'ya özgü ürünler hediye etti.

Kaynak: Habermetre

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