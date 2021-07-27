BM Dünya Gıda Programı: Tigray'daki gıda stokları tükenmek üzere
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BM Dünya Gıda Programı: Tigray'daki gıda stokları tükenmek üzere

BM Dünya Gıda Programı: Tigray'daki gıda stokları tükenmek üzere
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmalardan etkilenen halka ulaştırılan yardımların cuma günü tükeneceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmalardan etkilenen halka ulaştırılan yardımların cuma günü tükeneceğini duyurdu.

Beasley, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki çatışmalardan etkilenen halka yeterli desteğin sağlanması için her gün 100 tır yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"WFP bu cuma Tigray'daki gıda stoklarını bitirecek." diyen Beasley, şu anda Afar'da gıda ve diğer malzemelerin olduğu 170 tırın mahsur kaldığını kaydetti.

Beasley, insanların açlık çektiğine işaret ederek, acilen tırların geçişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve federal hükümet güçleri arasında Kasım 2020'den bu yana Tigray eyaletinde süren çatışmalar geçen haftadan bu yana Afar ve Amhara eyaletlerine de sıçradı.

TPLF'nin Cibuti'den Etiyopya'nın merkezi şehirlerine uzanan Afar'daki kara yolunu ele geçirmeye çalıştığı ileri sürülüyor.

Öte yandan, Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, Afar'da mahsur kalan insani yardım konvoyuna TPLF'nin engel olduğunu açıkladı.

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, TPLF isyancılarının ele geçirdiğini öne sürdüğü Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Bir dönem Tigray'ı yöneten İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1,7 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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