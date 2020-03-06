BM Dünya Gıda Programı, İdlib mutabakatını memnuniyetle karşıladı

06.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:48

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programına (WFP), Türkiye-Rusya arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

BM'nin alt kuruluşu olan WFP'nin kıdemli sözcüsü Elisabeth Byrs, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "WFP, henüz yürürlüğe giren İdlib'deki ateşkesi mutabakatanı memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Byrs, Suriye iç savaşının 10'uncu yılında İdlib'de en büyük insani krizin yaşandığını, 1 milyon kişinin yerinden edildiğini, haftalardır bölgede yoğun çatışmalar yaşandığını anımsatarak mutabakatın ardından bu sabah gelen bilgilere göre bölgede durumun "nispeten sakin" olduğunu aktardı.

Ateşkes mutabakatında siviller için güvenli bölge oluşturulması konusunun geçmediği görüşünü dile getiren Byrs, bununla beraber sivillere yönelik insani yardımların kesintisiz olarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"İdlib'de gıda fiyatları yüzde 120 arttı"

Byrs, Suriye'nin kuzeybatısında kapana kısılan sivillerin acilen gıda, barınak ve ilaç da dahil olmak üzere hayat kurtarıcı insani yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Bölgede gıda fiyatlarının da yüzde 120 arttığına işaret eden Byrs, bunun da aileleri WFP ve diğer BM kuruluşlarının yardımlarına bağımlı hale getirdiğine dikkati çekti.

Byrs, WFP'nin dünyanın en büyük insani yardım kuruluşu olduğunu, geçen ay İdlib bölgesine olan yardımları artırdıklarını ve Türkiye üzerinden 1 milyondan fazla sivile ulaşarak bunların 1 aylık gıda ve hazır yemek ihtiyaçlarının karşılandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA