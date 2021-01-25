BM: Dünya ekonomisinde yüzde 4,7'lik büyüme beklentisi geçen yılın kayıplarını zar zor telafi edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BM: Dünya ekonomisinde yüzde 4,7'lik büyüme beklentisi geçen yılın kayıplarını zar zor telafi edecek

25.01.2021 23:03 | Son Güncelleme: 25.01.2021 23:06
BM: Dünya ekonomisinde yüzde 4,7'lik büyüme beklentisi geçen yılın kayıplarını zar zor telafi edecek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), dünya ekonomisinin geçen sene yüzde 4,3 küçüldüğünü, bu yılki yüzde 4,7'lik büyüme beklentisinin ise geçen senenin kayıplarını zar zor telafi edeceğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), dünya ekonomisinin geçen sene yüzde 4,3 küçüldüğünü, bu yılki yüzde 4,7'lik büyüme beklentisinin ise geçen senenin kayıplarını zar zor telafi edeceğini bildirdi.

BM, Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler Raporu'nda, küresel ekonomide sağlam ve sürdürülebilir bir iyileşme sağlanmadığı sürece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yıkıcı sosyo-ekonomik etkisinin yıllarca hissedileceği uyarısında bulundu.

Gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin 2020'de yüzde 5,6 daraldığı ve bu yılki büyüme beklentisinin yüzde 4 olduğu belirtilen raporda, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerin ise yüzde 2,5 küçüldüğü, 2021'deki büyüme beklentilerinin ise yüzde 5,7 olduğu ifade edildi.

Dünya ekonomisinin ise geçen sene yüzde 4,3 küçüldüğü kaydedilen raporda, bu yılki yüzde 4,7'lik iyileşme beklentisinin geçen senenin kayıplarını zar zor telafi edeceği vurgulandı.

Salgının geçen sene 131 milyon kişiyi daha yoksulluğa sürüklediği ifade edilen raporda, 12,7 trilyon doları bulan devasa ve zamanlı yardım paketlerinin dünya ekonomisinin tamamen çökmesini ve "Büyük Buhran" gibi bir ekonomik krizin yaşanmasını önlediği belirtildi.

Raporda, ayrıca G20 ülkelerinin ekonomilerinin büyümesinin hem dünya ekonomisini canlandıracağına hem de ekonomiyi gelecekteki şoklara karşı daha dirençli hale getireceğine işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Muharrem İnce Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cemre Kemer Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Nijerya Başakşehir Donald Trump Kahramanmaraş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BM: Dünya ekonomisinde yüzde 4,7'lik büyüme beklentisi geçen yılın kayıplarını zar zor telafi edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 23:09:06. #1.14#
title