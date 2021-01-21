BM: Doğu Afrika'daki mülteci ve göçmenler Kovid-19'a karşı daha savunmasız
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BM: Doğu Afrika'daki mülteci ve göçmenler Kovid-19'a karşı daha savunmasız

21.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:19
BM: Doğu Afrika'daki mülteci ve göçmenler Kovid-19'a karşı daha savunmasız

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Doğu Afrika ülkelerindeki mülteci ve göçmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı daha savunmasız olduğu uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Doğu Afrika ülkelerindeki mülteci ve göçmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı daha savunmasız olduğu uyarısında bulundu.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Afrika ülkelerinde artan Kovid-19 vakaları yerlerinden edilmiş mülteci ve göçmenleri olumsuz etkiliyor." ifadesine yer verildi.

Yoksulluğun tıbbı malzeme ve sağlık malzemelerine erişimi de olumsuz etkilediğine dikkati çekilen açıklamada, mülteci ve göçmenlerin Kovid-19 salgınına karşı daha savunmasız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, mültecilerin bazı ülkelerde tacizlere maruz kaldığı kaydedildi.

IOM verilerine göre, Doğu Afrika ülkelerinde 6 milyondan fazla kişi çeşitli nedenlerle göç etmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 350 bin kişide yeni tip koronavirüs tespit edilen Doğu Afrika ülkelerinde 6 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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