BM: Doğu Afrika'daki mülteci ve göçmenler Kovid-19'a karşı daha savunmasız

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Doğu Afrika ülkelerindeki mülteci ve göçmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı daha savunmasız olduğu uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Doğu Afrika ülkelerindeki mülteci ve göçmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı daha savunmasız olduğu uyarısında bulundu.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Afrika ülkelerinde artan Kovid-19 vakaları yerlerinden edilmiş mülteci ve göçmenleri olumsuz etkiliyor." ifadesine yer verildi.

Yoksulluğun tıbbı malzeme ve sağlık malzemelerine erişimi de olumsuz etkilediğine dikkati çekilen açıklamada, mülteci ve göçmenlerin Kovid-19 salgınına karşı daha savunmasız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, mültecilerin bazı ülkelerde tacizlere maruz kaldığı kaydedildi.

IOM verilerine göre, Doğu Afrika ülkelerinde 6 milyondan fazla kişi çeşitli nedenlerle göç etmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 350 bin kişide yeni tip koronavirüs tespit edilen Doğu Afrika ülkelerinde 6 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak