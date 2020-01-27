: BM destekli barınma merkezi, rejim ve Rus saldırıları nedeniyle boşaltıldı

27.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:56

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın yoğun saldırıları nedeniyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde Birleşmiş Milletler (BM) destekli 3 bin 300 sivilin sığındığı bir barınma merkezi tahliye edildi.

Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Meyzanaz bölgesinde BM'nin yerel yardım kuruluşları aracılığıyla desteklediği, çoğunluğu engelli, çocuk ve yaşlılardan oluşan barınma merkezi, saldırı tehlikesi nedeniyle boşaltılıyor.

Barınma merkezi sakinlerinden Abdülkerim Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an otobüsteyiz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Burada 7 ay kaldık. Yine bombardıman oldu. Evimiz yok. Kiralık ev için para da yok." dedi.

Bir diğer barınma merkezi sakini Mutiaa Abbud da "Evlerimizi, erzağımızı, her şeyimizi arkamızda bıraktık. Evlerimiz yıkıldı. Bu rejim, bizi yerimizden etti. Hava saldırısı düzenledi. Bombaladı. 6 ay önce üzerimizdeki kıyafetlerle Meyzanaz'a geldik. Peşimizi bırakmadı. Burayı da bombalamaya başladı. Şu an nereye gittiğimizi, bizi nereye götürdüklerini bilmiyoruz. Hayat zor. Vallahi zor. Erkekler hep öldü. Köyümüzden az sayıda kadın kaldı." diye konuştu.

İdlib'in güneyi ve güneydoğusu ile Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerinden Kasım 2019'dan bu yana 502 bin sivil yerinden edildi.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Kaynak: AA

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