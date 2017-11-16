BM'den Zimbabve'ye İtidal Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zimbabve'deki askeri müdahalenin ardından itidal çağrısında bulundu.



BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Guterres'in, Zimbabve'de şiddet kullanımından kaçınma ve itidal çağrısı yaptığını söyledi.



Haq, siyasi farklılıkların diyalog ve barışçıl yollarla Zimbabve anayasası çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.



Zimbabve ordusu dün gece başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü.



Askeri müdahelenin ardından ordu, Devlet Başkanı Robert Mugabe ve eşi Grace Mugabe'nin gözaltında olduğunu duyurmuştu ancak Grace Mugabe'nin ülkeyi terk ettiğine dair söylentiler vardı.



Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ise Mugabe ve eşinin ülkede ve güvende olduklarını bildirmişti.