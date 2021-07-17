BM'den Yeni Pandemi Uyarısı: Kuraklık
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BM'den Yeni Pandemi Uyarısı: Kuraklık

BM'den Yeni Pandemi Uyarısı: Kuraklık
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Birleşmiş Milletler kara haber tellalı gibi geldi.

Birleşmiş Milletler kara haber tellalı gibi geldi.

Gerçekten iç karartıcı bir rapor hazırlayan BM, Dünya'yı uyarıyor. Yeni pandemiye hazır mısınız?

Bir sonraki pandemi uyarısı ürkütücü: Kuraklık!

Yıllardır bas bas bağıran çevreciler, bilim insanları artık felaket risk azaltma özel temsilcisi Mami Mizutori'nin konuşmasıyla belki seslerini duyururlar. Mizutori su kıtlığının tehlikelerinden bahseden raporun yayınlanmasından önce bir konuşma yaparak "Susuzluk bir sonraki pandemi olma adayı ancak bu pandemiye çare olacak aşı maalesef bulunamayacak" diye sert bir uyarı yaptı.

Rapora göre, 1998 ve 2017 yıllları arasında yağmurların azalmasının yol açtığı sorunlar yüzünden 1.5 milyar kişi zorluk çekti ve ekonomiye açtığı yara da 124 milyar doları buldu.

Dünya çapında bir problem olmasına rağmen kuraklık daha çok Afrika, Asya merkez bölgeleri, Avustralya, Avrupa ve Amerika'nın güney bölgelerinde etkili ve su sıkıntısı buralarda hissedilir derecede artmaya devam edecek.

"KURAKLIĞIN ETKİLERİ ARTIYOR"

Daha geçtiğimiz haftalarda Kaliforniya'da su sıkıntısı sebebiyle 41 bölgede olağanüstü hal ilan edilmişti. Hava sıcaklığı 43 dereceye ulaşınca Kaliforniya'da insanlar güneşe çıkmama uyarısı aldılar, Nevada'da 50 dereceyi geçen sıcaklıklar kaydedildi.

Bayan Mizutori "Evet insanlar 5000 yıldır kuraklıkla yaşamayı bir şekilde başardı ama şu an yaşanan olay daha başka çünkü insan kuraklığı artıracak aktivitelerle durumu daha kötü hale getiriyor ve kuraklığın negatif etkisini de artırıyor" dedi.

Raporun başlığı: Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction; Special Report on Drought 2021… Kaynağı okumak için .

Kaynak: Space Mag Türkiye

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