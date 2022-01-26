BM'den Yemenli taraflara Hudeyde bölgesi için müzakerelere dönme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in batısındaki stratejik liman kenti Hudeyde için hükümeti ve İran destekli Husileri müzakerelere dönmeye çağırdı.

BM Yemen Temsilciliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kızıldeniz kıyısındaki stratejik liman kenti Hudeyde bölgesinde tansiyonun yeniden yükseldiğine dikkati çekti.

BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA) Başkanı Michael Perry'nin hem Sana'da hem de geçici başkent Aden'de Yemenli tarafların yetkilileriyle görüştüğü belirtilen açıklamada, "Perry, Hudeyde vilayetinin acil olarak sükunet ve istikrara kavuşması için tarafları müzakereleri yeniden canlandırmaya davet etti." ifadelerine yer verildi.

Stockholm Anlaşması

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmış, ardından UNMHA kurulmuştu.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, önceki gün Perry ile İran destekli Husilerin Stockholm Anlaşması'ndan yararlanarak ülkenin doğusundaki Marib bölgesine saldırı başlattığına dikkati çekmiş, Husilerin ayrıca Hudeyde Limanı'nı askeri amaçlar için kullandığını ifade etmişti.