BM'den Yemen Uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar Direktörü John Ging, Yemen'de neredeyse nüfusun tümünün iç savaş nedeniyle insani yardıma muhtaç hale geldiğini belirterek, "5 yaş altı 400 bin çocuk aşırı derecede yetersiz beslenme ile karşı karşıya ve tedavi edilmezlerse hayatlarını kaybetme riski akranlarına oranla 10 kat daha fazla." dedi.

Ging, BM Güvenlik Konseyinde, Yemen'de devam eden iç savaşın neden olduğu "felakete" dikkati çekti.

Rekor seviyede (22,2 milyon) insanın yardıma ve korumaya ihtiyaç duyduğuna işaret eden Ging, ülkede 8,4 milyon kişiye acil gıda yardımı yapılması gerektiğini dile getirdi.

Ging, "5 yaş altı 400 bin çocuk aşırı derecede yetersiz beslenme ile karşı karşıya ve tedavi edilmezlerse hayatlarını kaybetme riski akranlarına oranla 10 kat daha fazla." ifadesini kullandı.

Yemen'de 2 milyon kişinin de yerlerinden edildiğini belirten Ging, Ağustos 2016'dan beri ülke nüfusun dörtte birini oluşturan kamu çalışanları ve ailerinin düzenli olarak maaş alamadığına dikkati çekti.

Görevini İngiliz diplomat Martin Griffiths'e devretmeden önce son kez BM Güvenlik Konseyini bilgilendiren BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed de son iki ayda askeri çatışmaların hız kazandığını söyledi.

Yemen'deki savaşın derinleşmesiyle ekonomik ve insani krizin de büyüdüğünü ve ülkede "dünyanın en büyük insan kaynaklı krizi"nin yaşandığını ifade eden Ahmed, 2015 yılından beri ülke ekonomisinin yüzde 40 küçüldüğüne dikkati çekti.

Ahmed, bir barış önerisinin kabul görmesine rağmen son anda taraflardan birinin geri çekildiğini belirterek, savaşı ve akan kanı sadece Yemen'deki karar mercilerinin durdurabileceğini vurguladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.