BM'den Yemen'in güneyinde özerklik ilanının ardından taraflara itidal çağrısı
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BM'den Yemen'in güneyinde özerklik ilanının ardından taraflara itidal çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) ülkenin güneyinde özerklik ilan etmesinin ardından taraflara itidal ve gerginliği daha da artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

BM'den Yemen'in güneyinde özerklik ilanının ardından taraflara itidal çağrısı
28.04.2020 04:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 04:50

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) ülkenin güneyinde özerklik ilan etmesinin ardından taraflara itidal ve gerginliği daha da artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'in güneyindeki gelişmeleri endişeyle izlediklerini kaydetti.

Yemenli taraflara itidal ve gerginliği daha da artıracak her türlü eylemden kaçınmaları çağrısı yapan Dujarric, tarafları kapsayıcı diyoloğa ve Riyad Anlaşması'na uymaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ülkede 10 binlerce kişiyi etkileyen selle mücadeleye davet etti.

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde "özerklik" ilan ettiğini duyurmuştu. Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin açıkladığı özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

GGK'ye bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı. Yemen hükümeti ile GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeni bir anlaşma daha imzalanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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