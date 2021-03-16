BM'den "Yemen'de Husilerin Marib'e saldırısı 1 milyon sivilin hayatını tehlikeye atıyor" uyarısı
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BM'den "Yemen'de Husilerin Marib'e saldırısı 1 milyon sivilin hayatını tehlikeye atıyor" uyarısı

16.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:18
BM'den

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de Husilerin Marib kentine yönelik devam eden saldırılarının 1 milyon sivilin hayatını tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de Husilerin Marib kentine yönelik devam eden saldırılarının 1 milyon sivilin hayatını tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyini Yemen'deki gelişmeler hakkında bilgilendiren Griffiths, Marib kentinde devam eden çatışmalar yüzünden insani durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekti. Savaşan her iki tarafın da ağır kayıplar verdiğini söyleyen Griffiths, çocukların savaşın içine çekildiği yönünde haberler ulaştığını ifade etti. Griffiths, Husilerin Marib kentine yönelik saldırılarının 1 milyon sivilin hayatını da tehlikeye attığı uyarısı yaptı.

Ülkedeki yakıt sıkıntısına da işaret eden Griffiths, Yemen hükümetine yakıt tankerlerinin Hudeyde Limanı'na girmesine izin vermesi çağrısında bulundu.

Göçmenlerin ölümüne neden olan yangın için soruşturma çağrısı

Griffiths ayrıca, başkent Sana'da 7 Mart'ta çok sayıda göçmenin ölümüne ve yaralanmasına neden olan yangın hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini aktardı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise Yemen'in büyük çaplı bir kıtlığa doğru sürüklendiği uyarısını yineledi.

Yemen'deki insani kriz korkunç boyutlara ulaştı

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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