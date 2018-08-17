BM'den, Yemen'de Barış Çağrısı

Birleşmiş Milletler Yemen Hükumetini ve Husileri, 6 Eylül'de barış görüşmelerinin gerçekleşmesi için Cenevre'ye davet etti.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Elçisi Martin Griffiths, 3 yıldır devam eden iç savaşın bitmesi için müzakere çalışmalarına devam ediyor. Yemen'deki çatışmalar 10 binden fazla kişinin ölmesine sebep olurken şu anda Yemenlilerin büyük bir çoğunluğu kıtlık içinde yaşıyor. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Alessandra Vellucci Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Özel Elçi Yemen Hükumetine ve Husiler'e davetiye gönderdi" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, 2017 yılında 50 binden fazla çocuk açlıktan hayatını kaybederken her 10 dakikada 1 çocuk, çok basit hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. - CENEVRE