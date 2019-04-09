BM'den Yemen Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, iki gün önce Yemen'in başkenti Sana'da meydana gelen patlamada çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Özel Temsilci Griffiths, yaptığı yazılı açıklamada, "7 Nisan'da Sana'nın Saewan bölgesinde çoğunluğu okula giden kız çocuğu olan sivillerin trajik ölümünden dolayı derin üzüntü duyuyorum." dedi.

Yemen'de çatışan tüm taraflara sivillerin acılarına son verme çağrısında bulunan Griffiths, ülkedeki şiddet döngüsü ve yıkımın ancak siyasi bir çözüm ile sona erebileceğini vurguladı.

"2 bin 672 çocuk öldürüldü"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac ise BM Cenevre Ofisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılın başından bu yana Yemen'de 400'den fazla çocuğun öldüğünü veya ciddi şekilde yaralandığını belirtti.

Sözcü Boulierac, 26 Mart 2015'ten 2018 Aralık ayına kadar Yemen'deki çatışmalarda BM'nin 2 bin 672 çocuğun öldürüldüğünü tespit ettiğini, bunların bin 782'sinin erkek çocuğu, 744'ünün kız çocuğu olduğunu ve 49'unun cinsiyetinin de bilinmediğini vurguladı.

Boulierac, aynı dönemde 2 bin 977'si erkek, bin 87'si de kız çocuğu olmak üzere, toplam 4 bin 371 çocuğun da yaralandığını ifade etti.

Bunların sadece BM'nin doğrulatabildiği rakamlar olduğunu anlatan Boulierac, yaşamını yitiren çocukların sayısının çok daha fazla olabileceği uyarısında bulundu.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere, yaptığı yazılı açıklamada, iki gün önce Sana'da yaşanan patlamada 14 çocuğun hayatını kaybettiğini 16'sının ağır yaralandığını belirtmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA