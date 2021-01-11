BM'den "yedeği varmış gibi yok edilen gezegen için doğayla uzlaşı" çağrısı
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BM'den "yedeği varmış gibi yok edilen gezegen için doğayla uzlaşı" çağrısı

11.01.2021 18:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:01
BM'den

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, gezegenin yedeği varmış gibi yok edildiğini belirterek, insanlığı 2021'de doğa ile uzlaşmaya çağırdı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, gezegenin yedeği varmış gibi yok edildiğini belirterek, insanlığı 2021'de doğa ile uzlaşmaya çağırdı.

Guterres, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen iklim konulu "Tek Gezegen Zirvesi"nde video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, insanlığın havayı ve suyu zehirlediğine, okyanusların plastikle dolduğuna dikkati çekti.

Doğanın şimdi intikam aldığını söyleyen Guterres, "2021 insanlığın doğayla uzlaştığı bir yıl olmalı. Şimdiye kadar gezegenimize zarar verdik. Yedeği varmış gibi kötüye kullanıyoruz. Şu anki kaynak kullanımımız neredeyse iki gezegen gerektiriyor ama sadece bir gezegen var." dedi.

Bütün ülkelerin 2050'ye kadar sıfır karbon salınımının sağlanabilmesi için iddialı hedefler koyması gerektiğini ifade eden Guterres, "Karbona fiyat koyma, yeni kömür santralleri inşasına son verme, fosil yakıt sübvansiyonlarına son verme, mali yükü vergi mükelleflerinden alıp çevreyi kirletenlere ödetme zamanı geldi." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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