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Birleşmiş Milletler, Venezuela, İran, Politika

BM'den yaptırım altındaki ülkeler için acil çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet, korona virüsle mücadele eden İran, Venezuela ve Küba gibi ülkelere yönelik yaptırımların hafifletilmesi veya askıya alınması çağrısında bulundu.

24.03.2020 22:45 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:46
BM'den yaptırım altındaki ülkeler için acil çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet, korona virüsle mücadele eden İran, Venezuela ve Küba gibi ülkelere yönelik yaptırımların hafifletilmesi veya askıya alınması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı yazılı bir açıklamada, korona virüs salgınına maruz kalan ve yaptırım altında olan İran, Venezuela ve Küba gibi ülkelerde sağlık sektörü ve insan hakları bakımından olumsuz etkileri nedeniyle yaptırımların hafifletilmesi veya askıya alınması çağrısı yaptı. Bachelet, "Ölüm, acı ve daha geniş bulaşma üzerindeki patlayıcı etki göz önüne alındığında herhangi bir ülkenin tıbbi sisteminin çöküşünden kaçınmak çok önemlidir. Bu önemli zamanda hem küresel halk sağlığı nedenleriyle hem de bu ülkelerdeki milyonlarca insanın haklarını ve yaşamlarını desteklemek için sektörel yaptırımlar hafifletilmeli veya askıya alınmalıdır. Küresel bir salgın bağlamında, bir ülkede tıbbi çabaları engelleyen yaptırımlar hepimiz için risktir" dedi.

İran, Venezuela ve Küba'ya dikkat çekti

Michelle Bachelet, "Örneğin, insan hakları raporları, Covid-19'dan en az bin 800 kişinin öldüğü İran'da sektörel yaptırımların, sağlık çalışanları için solunum cihazları ve koruyucu ekipman dahil olmak üzere temel ilaçlara ve tıbbi ekipmanlara erişim üzerindeki olumsuz etkisini defalarca vurgulamıştır. Beş hafta önce korona virüsün ilk vakalarının tespit edilmesinden bu yana 50'den fazla İranlı sağlık görevlisi öldü. İran'daki salgın, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerde sağlık hizmetlerini zorlayacak komşu ülkelere de yayılıyor" ifadelerini kullandı.

Bachelet açıklamasında Kore, Venezuela, Zimbabve ve Küba'ya uygulanan yaptırımların da tıbbi çabaları engelleyebileceğini ifade etti. Bachelet, "Bu ülkelerin çoğunda zayıf sağlık sistemleri var. İnsan haklarının korunmasında ilerleme için bu sistemleri iyileştirmek şarttır. Bu ülkelerdeki nüfus hiçbir şekilde yaptırımlar tarafından hedeflenen politikalardan sorumlu değildir ve değişen derecelerde uzun süredir tehlikeli bir durumda yaşamaktalar" dedi.

"Venezuela'da bazı hastaneler düzenli olarak su ve elektrik kesintilerine maruz kalıyor ve ilaç, ekipman, dezenfektan ve sabun eksik" diyen Bachelet, "Bu durum sektörel yaptırımların uygulanmasından önceye dayansa bile salgının tedavisi ve önlenmesi için daha fazla kaynak tahsis edilebileceği anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının durumuna da dikkat çeken Bachelet, "Doktorlar, sağlık görevlileri ve sağlık yapılarında çalışan herkes ön saflarda ve hepimizi koruyorlar. Sağlık çalışanlarının sağlığını korumak özellikle önemlidir ve tıp uzmanları, krize verilen yanıttaki eksiklikleri belirttikleri için yetkililer tarafından asla cezalandırılmamalıdır" dedi.

"Dünya liderleri bir araya gelmeli"

Dünya liderlerine birlik çağrısı yapan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, "İnsan haklarını geliştirmek için uluslararası iş birliği ve dayanışma her zaman şarttır. Aynı zamanda her ülkenin ulusal çıkarlarını ilerletmek için de hayati öneme sahiptir" dedi.

Bachelet, yaptırım altındaki ülkelerin şeffaf bilgi vermeleri, gerekli insani yardım tekliflerini kabul etmeleri ve savunmasız insanların ihtiyaç ve haklarına öncelik vermeleri gerektiğini de kaydetti. Bachelet ayrıca, ulusal ve uluslararası kuruluşların insani çalışmalarını engelsiz bir şekilde yürütmelerini garanti altına almak için önlemler almalarını da istedi.

Bachelet açıklamasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçtiğimiz hafta koordineli, kararlı ve yenilikçi politika eylemi çağrısını yineleyerek, "Hiçbir ülke bu salgınla tek başına etkili bir şekilde mücadele edemez. Dayanışma, iş birliği ve özenle hareket etmemiz gerekiyor. Dayanışma Covid-19'un yayılmasını önler" ifadelerini kullandı. - CENEVRE

Kaynak: İHA

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