BM'den, uluslararası topluma, Yemen'deki su ve hijyen sektörleri için acil fon çağrısı
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BM'den, uluslararası topluma, Yemen'deki su ve hijyen sektörleri için acil fon çağrısı

BM'den, uluslararası topluma, Yemen'deki su ve hijyen sektörleri için acil fon çağrısı
Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası toplum ile donör ülkelere su, hijyen ve kanalizasyon alanlarında Yemen'e acilen finansal destek yapılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası toplum ile donör ülkelere su, hijyen ve kanalizasyon alanlarında Yemen'e acilen finansal destek yapılması çağrısında bulundu.

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki insani duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'de 15 milyondan fazla insanın; su, kanalizasyon ve hijyen alanlarında desteğe ihtiyaç duyduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 8 milyonunun durumunun acil olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu alanlarda sağlanan desteğin, gerekli fonun yüzde 7,8'ini geçmediği kaydedildi.

Acil bir fon sağlanamazsa sahada çalışan ekiplerin, eylül ayında acil su tedarikini azaltmak zorunda kalacağı uyarısında bulunulan açıklamada, uluslararası toplum ile donör ülkelerden su, hijyen ve kanalizasyon alanlarında Yemen'e acilen finansal destek sağlamaları istendi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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