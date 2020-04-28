BM'den uluslararası topluma "Yemen'de 1 milyon sivil ve mülteci için" acil yardım çağrısı
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BM'den uluslararası topluma "Yemen'de 1 milyon sivil ve mülteci için" acil yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yemen'de 1 milyon yerinden edilmiş sivil ve mültecinin barınak, gıda ve ilaç gibi kritik ihtiyaçlarını kaybetme riski altında olduğu uyarısı yaparak, uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu.

BM'den uluslararası topluma
28.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:36

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yemen'de 1 milyon yerinden edilmiş sivil ve mültecinin barınak, gıda ve ilaç gibi kritik ihtiyaçlarını kaybetme riski altında olduğu uyarısı yaparak, uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu.

BMMYK Sözcülerinden Shabia Mantoo, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, Yemen'de "dünyanın en büyük insani krizinin" yaşandığını vurguladı.

Yemen'de 2015'te patlak veren iç savaşın halkın yüzde 80'ninden fazlasını "bir şekilde" insani yardıma muhtaç bıraktığını aktaran Mantoo, "(Fon) açığı, yaklaşık 1 milyon yerinden edilmiş Yemenli ve mülteci için yapılan kritik insani yardımları tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Mantoo, ülkede son 5 yılda yaklaşık 3,6 milyon sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, bunların 655 bini ile ülkedeki 281 bin mülteci ve sığınmacının acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

"Yemen'de korunmasız haldeki yaklaşık bir milyon yerinden edilmiş sivil ve mülteci barınaklarını, gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için hayati nakit yardımlarını ve daha fazlasını kaybetme riskiyle karşı karşıya." uyarısında bulunan Mantoo, BMMYK olarak acil 89,4 milyon dolar yardım çağrısında bulunduklarını aktardı.

Mantoo, BMMYK'nin Yemen'de 2020 yılı için talep ettiği fonun sadece yüzde 28'nin karşılandığını belirterek, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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