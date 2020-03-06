BM'den uluslararası topluma mülteciler konusunda Türkiye'ye daha fazla destek çağrısı
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BM'den uluslararası topluma mülteciler konusunda Türkiye'ye daha fazla destek çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet etti.

06.03.2020 23:04 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:04
BM'den uluslararası topluma mülteciler konusunda Türkiye'ye daha fazla destek çağrısı

BİRLEŞMİŞ Genel Sekreteri , uluslararası toplumu mülteciler konusunda 'ye desteğini artırmaya davet etti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Türkiye ile Yunanistan sınırında mülteciler nedeniyle artan gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.

Dujarric ayrıca Genel Sekreter'in uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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