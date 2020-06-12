BM'den uluslararası topluma acil "Yemen" çağrısı
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BM'den uluslararası topluma acil "Yemen" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), sağlık sisteminin çökmenin eşiğinde olduğu ve insani durumun iyice kötüleştiği Yemen'de, milyonlarca sivilin insani yardımların karşılanması için "uluslararası topluma acil yardım" çağrısında bulundu.

BM'den uluslararası topluma acil
12.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:57

Birleşmiş Milletler (BM), sağlık sisteminin çökmenin eşiğinde olduğu ve insani durumun iyice kötüleştiği Yemen'de, milyonlarca sivilin insani yardımların karşılanması için "uluslararası topluma acil yardım" çağrısında bulundu.

BM'nin dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen'e 2,41 milyar dolar yardım toplanması için 2 Haziran'da düzenlediği konferansta, sadece 1,35 milyar dolar yardım sözü verilmesi, Yemen'de insani faaliyet gösteren BM alt kuruluşlarında paniğe yol açtı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu Yemen'deki çaresiz durumdan endişe duyuyoruz." dedi.

Colville, ülkedeki sağlık sisteminin tamamen çökmesi durumunda sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değil sıtma, kolera, dang humması ve diğer hastalıklar nedeniyle pek çok insanın yaşamını yitirmesinden endişe duyduklarını vurguladı.

Ülkede her 5 kişiden 4'ünün, başka bir deyişle 24 milyon kişinin, acil insani yardıma ihtiyaç duyduğuna işaret eden Colville, uluslararası toplumu, Yemen halkının acılarının dindirilmesi için acilen bağışta bulunmaya davet etti.

"Söz verilen bağışın sadece yüzde 47'si ödendi"

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke ise 2 Haziran'da, 31 uluslararası donörün söz verdiği 1,35 milyar doların bugüne kadar sadece 673 milyon dolarının (yüzde 47'si) ödendiğine dikkati çekti.

Laerke, Yemen'de şimdiye 564 Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve 130 kişinin de yaşamını yitirdiğini aktardı.

UNICEF'ten "Yemen'de hizmetlerin kesileceği" uyarısı

UNICEF Sözcüsü Marixie Mercado, "Yemen'de insani ihtiyaçlar hiç bu kadar şiddetli olmamıştı ya da finansman hiçbir zaman böylesine kısıtlı değildi. UNICEF, haziran sonuna kadar 30 milyon dolar alamazsa, Yemen'de 4 milyon insan için su, sanitasyon ve hijyen hizmetleri durdurulmaya başlayacak. Bu, UNICEF'in su pompalama istasyonlarını işletmek için yakıt sağlayamayacağı anlamına geliyor." uyarısında bulundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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